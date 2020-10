Alcamo, quasi del tutto annullate Tari e Imu: sconto del 95%

Quasi del tutto annullate le bollette della Tari e dell’Imu per imprese, attività commerciali e operatori economici in genere colpiti dalla crisi del coronavirus. Così ha stabilito il consiglio comunale di Alcamo, in provincia di Trapani, che ha approvato gli emendamenti presentati dall’amministrazione per il sostanziale azzeramento dei due tributi.

A beneficiarne saranno quelle utenze non domestiche che hanno dovuto chiudere o hanno subito limitazioni nel periodo del lockdown.

