Ospedale di Alcamo, numeri da record ad urologia e chirurgia endoscopica

Numeri da record all'ospedale di Alcamo. Due reparti, quello di urologia e di chirurgia endoscopica, sono stati definiti "Unità di eccellenza".

Ma parole di ringraziamento sono state rivolte a tutto il personale dei vari reparti: medici, infermieri, etc che lavorano con abnegazione e professionalità. Così Salvatore Boccellato, che per otto mesi ha diretto l’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, dove dal primo aprile scorso è entrata in funzione l’Unità operativa semplice dipartimentale di urologia, diretta dallo specialista dottor Antonio Lombardo, che si è fatto apprezzare e maturato una grande esperienza negli ospedali di Trapani e Marsala.

Il reparto funziona al primo piano del nosocomio della via Crispi. Dispone di quattro posti letto di degenza ordinaria e in meno di sei mesi il dottor Antonio Lombardo e la sua equipe hanno eseguito ben 120 interventi. Oltre 250 visite ambulatoriali e altrettante consulenze al Pronto soccorso. Tra le specialità gli interventi mini invasivi per la frantumazione dei calcoli nel rene e fino ad oggi ne sono stati eseguiti tre.

