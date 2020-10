Riqualificazione e tanti eventi, per Torre Ligny è una rinascita

Forse è stata una causalità, eppure ieri Torre di Ligny e tutta la zona del porto peschereccio trapanese ha vissuto una nuova giovinezza. Ben quattro sono stati gli appuntamenti culturali che hanno dato nuova linfa alla zona che da poco è stata rigenerata con degli interventi nel settore dell’illuminazione pubblica.

Ad aprire le danze è stata la «passeggiata» con Luigi Biondo. Ieri, inoltre, si sono concluse anche le visite degli ultimi due luoghi: il Castello della Colombaia e Villa Aula. In mattinata, inoltre, è stata posta in viale delle Sirene una targa per ricordare Sidonia Von Borcke.

L'articolo di Francesco Tarantino nel Giornale di Sicilia in edicola

