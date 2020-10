Edilizia, allarme della Cgil di Trapani: chiuse 130 imprese

La crisi nel settore dell’edilizia non accenna a diminuire. A denunciarlo è la Fillea Cgil di Trapani comparando i dati, su base provinciale, del settore del 2019 a quelli aggiornati al 30 agosto 2020.

Finanziamenti disponibili e opere non realizzate, imprese costrette a chiudere e aumento della disoccupazione. "La crisi dell’edilizia - dice il segretario della Fillea Cgil Enzo Palmeri - è in costante aumento e i dati fotografano una situazione drammatica legata alla crisi e in cui gioca un ruolo determinante il mancato avvio delle opere pubbliche".

Diminuiscono le imprese con 130 attività imprenditoriali costrette a chiudere: nel 2019 le imprese attive erano 1251, oggi sono 1121. Continua a crollare anche il numero degli operai dichiarati con 189 disoccupati in più: i 4524 lavoratori dell’edilizia sono, in poco meno di un anno, scesi a 4335. La massa salariale registra meno 4 milioni di euro così come le ore lavorate sono 447 mila ore in meno.

© Riproduzione riservata