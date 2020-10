Aeroporto di Trapani, due compagnie si aggiudicano le rotte italiane

Due compagnie puntano sull'aeroporto di Trapani Birgi. Sono la spagnola AlbaStar e la bulgara TayaranJet. E si sono aggiudicate alla gara dell’Enac (l’Ente che sovrintende all’aviazione civile nazionale) le sei rotte in continuità territoriale da e per l’aeroporto di Trapani Birgi.

Per i prossimi tre anni il vettore bulgaro opererà le rotte sostenute da finanziamento pubblico e quindi a prezzi ridotti per gli utenti, da e per Ancona, Perugia e Trieste, mentre il vettore spagnolo quelle da e per Napoli, Parma e Brindisi. Queste ultime tre destinazioni , peraltro, si aggiungono alla programmazione di linea che AlbaStar ha già in partenza da Trapani, ovvero Roma, Milano Malpensa e Cuneo.

L’auspicio adesso è che le rotte in continuità territoriale possano partire dal primo novembre. Le compagnie che si sono aggiudicate le rotte dovranno garantire frequenze, orari e numero di posti ma soprattutto prezzi contingentati.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE