Trapani, il Consiglio comunale approva gli sgravi per Imu e Tari

Il Consiglio comunale di Trapani ha approvato le due importanti delibere proposte e già adottate nei giorni scorsi dalla Giunta guidata dal sindaco Giacomo Tranchida, sulle agevolazioni straordinarie, tramite fondi provenienti dall’ultima finanziaria regionale, a fronte della crisi economica provocata dalla pandemia Covid-19 e successiva fase che ha devastato il già fragile tessuto imprenditoriale.

Le misure trovano efficacia tanto ai fini dello sgravio Tari e dell’Imu (per le sole attività proprietarie d’immobile con pertinente destinazione d’uso).

A seguito di quanto stabilito dal Consiglio, che in tal modo ha inteso modificare solo per il 2020 i regolamenti Imu E Tari, beneficiari di queste agevolazioni saranno in generale tutti gli operatori economici, in special modo colpiti dagli effetti della pandemia Cv19, così come individuati tramite i codici Ateco indicati espressamente nei vari Dpcm che nel tempo hanno disposto la chiusura o sospensione temporanea delle rispettive attività.

