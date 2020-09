Nuove figure professionali nell'agroalimentare, a Castellammare i corsi post diploma

Tecnico superiore responsabile della produzione e delle trasformazioni agrarie – agro alimentare e agro-industriale e tecnico superiore per la gestione dell’ambiente agro-alimentare: due nuove qualifiche professionali che da oggi è possibile conseguire frequentando l’”Emporium del Golfo” uno degli 11 Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Regione Siciliana.

Entro metà ottobre, è possibile iscriversi ai corsi post diploma di durata biennale di 4 semestri che prevedono anche l’attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca per consentire l’esperienza lavorativa in azienda e per stage presso enti o scuole.

"Il Comune di Castellammare è tra i soci fondatori della fondazione “Emporium del Golfo” nata lo scorso anno in provincia di Trapani poiché riteniamo che il nuovo istituto tecnico superiore sia un'importante opportunità per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con la creazione e la formazione di figure altamente specializzate ed al passo con le moderne tecnologie e competenze- affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Pubblica Istruzione Enza Ligotti-. Del comitato tecnico scientifico fa parte anche il professore Giovanni Portuesi che, unitamente al professore Enzo Munna, promotore dell’iniziativa con altri componenti istituzionali e scolastici, ha sostenuto fortemente la partecipazione del Comune di Castellammare alla fondazione ed all’iniziativa che ha lo scopo, che condividiamo totalmente, di sostenere i settori produttivi, con particolare riferimento all'innovazione ed al trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese Per questo invitiamo i giovani diplomati che intendono specializzarsi ad iscriversi ai corsi della durata di due anni per diventare professionisti nel settore agroalimentare".

© Riproduzione riservata