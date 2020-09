Ottima vendemmia a Pantelleria, ma cala la produzione di zibibbo

Una vendemmia tra le migliori degli ultimi 5 -6 anni, ma la produzione di zibibbo cala ancora a Pantelleria.

"L’ottima qualità dell’uva – dice il dottor Benedetto Renda, presidente del consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC dell’isola - è dovuta ad una buona maturazione senza fradiciume, con una gradazione di un grado e mezzo circa, in più rispetto all’anno scorso, che fa sperare in un’ottima produzione vinicola. Chiaramente, a causa delle basse temperature dei mesi primaverili, a marzo principalmente, non c’è stata una grande produzione di uva, l’infiorescenza si è fermata e quindi stiamo registrando un calo medio sull’isola che va dal 15 al 20%. Le operazioni di vendemmia si stanno svolgendo nel miglior modo possibile anche perché i fattori climatici ci stanno aiutando parecchio. Quindi ripeto annata di grande qualità".

