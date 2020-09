Asp di Trapani, graduatoria per assunzioni di anestesisti e rianimatori

In dirittura d’arrivo la procedura, avviata dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, per l’assunzione di 27 dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione a copertura dei posti vacanti in tutti gli ospedali e le strutture di assistenza del territorio.

Si attingerà da una graduatoria di 45 aspiranti che hanno presentato domanda in risposta all’avviso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’Amministrazione sanitaria lo scorso mese di maggio, contestualmente ad uno di mobilità volontaria di regionale/interregionale (con priorità per la regionale) che, invece, è andato deserto.

