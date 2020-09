Trapani, nell'ex Mattatoio nasce il «campus mediterraneo»

Obiettivo riqualificare il litorale nord di Trapani: si parte dall’ex Mattatoio ma non solo. Nella sera di martedì l’Amministrazione comunale ha incontrato i cittadini, gli ordini professionali e altri stakeholder per la presentazione del progetto preliminare per la riqualificazione dell’ex Mattatoio comunale di via Erice e dei programmi di sviluppo - riqualificazione dell’intero litorale Trapani nord.

L’ex Mattatoio dovrebbe diventare simbolo di rinascita a ridosso di un quartiere “emarginato” grazie alla realizzazione di un grande cantiere culturale, un vero e proprio “community hub”, che possa ospitare di coworking, laboratori e fab-lab, spazi espositivi, foresteria in un progetto molto più ampio che prevede anche la rimozione dell’attuale CCR che al momento si trova al lungomare Dante Alighieri.

Un “Campus Mediterraneo”: questo è il nome del progetto di Francesco Sindoni e presentato con il sindaco Giacomo Tranchida, l’assessora Andreana Patti, il vescovo Pietro Maria Fragnelli e il vicepresidente di Sicindustria Gregory Bongiorno.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

