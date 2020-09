Aeroporto di Trapani, passeggeri in aumento: +82% ad agosto

Presenze in aumento all'aeroporto di Trapani Birgi. Secondo un bilancio dell’attività dopo la chiusura forzata per l'emergenza Covid-19 dal 16 marzo al 21 giugno , al Vincenzo Florio si è registrato, per il mese di agosto, un notevole incremento del numero dei voli e dei passeggeri.

Si è concluso, infatti, con 561 movimenti e 42.491 passeggeri e se rispetto ad agosto 2019 si registra un -3% e -4%, se si guarda la differenza tra luglio ed agosto 2020 l’incremento è notevole, con un +68% di movimenti e un +82% di passeggeri.

La ripartenza dello scalo dal 21 giugno con il collegamento Trapani-Bologna operato da Ryanair ha visto totalmente operativi dal successivo primo luglio le seguenti rotte: Ryanair: Bologna, Pisa, Bergamo e Karlsruhe Baden Baden; Albastar: Cuneo-Milano e dal 27 luglio con frequenza giornaliera anche Roma Fiumicino; Blue Air: Torino; DAT: Pantelleria; Corendon voli charter per Amsterdam

© Riproduzione riservata