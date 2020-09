Mazara, 116 percettori del reddito di cittadinanza impegnati negli ex cantieri di lavoro

Mazara del Vallo è capofila in Sicilia per l'avvio di progetti di utilità collettiva “Puc” che vedono impegnati percettori di reddito di cittadinanza. In 116 saranno coinvolti in progetti stabiliti dal Comune, una parte di questi sono già al lavoro.

«Quelli individuati dal comune, dice l’assessore alle politiche sociali, Vito Billardello, sono già al lavoro. Fra qualche giorno dovrebbero essere operativi anche quelli segnalati dall’ufficio di collocamento. Posso anticipare che il prossimo anno saranno impegnati altri 100 percettori di reddito di cittadinanza». Nel rispetto delle normative anti Covid, i 58 soggetti del comune sono stati coinvolti nei progetti di utilità collettiva ed hanno effettuato attività formative di sicurezza sul lavoro in due distinte classi.

L'articolo di Salvatore Giacalone nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

