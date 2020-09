Erice, il nuovo Campo Bianco prende forma: investimento di oltre 3 milioni e mezzo

Il nuovo campo bianco, a Erice, comincia a prendere forma. I lavori per la realizzazione del “Giardino dello sport” procedono a ritmo spedito ed è già ben visibile la tendostruttura che ospiterà il campo polivalente coperto. L’investimento complessivo ammonta ad oltre tre milioni e mezzo di euro.

Praticamente l’impianto intitolato ai giudici Falcone e Borsellino, di proprietà del Comune di Erice e grande circa 35 mila metri quadrati, cambierà completamente aspetto, diventando un polmone verde tra la spiaggia ed il quartiere di San Giuliano, con molti alberi, viali con diverse piante e aree giochi per bambini.

Un vero e proprio parco con al suo interno campi di basket, pallavolo, pallamano e tennis, oltre a quelli di calcio a cinque ed a sette, tutti in erba sintetica o con la pavimentazione in resina in base alla disciplina.

