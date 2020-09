Custonaci, la burocrazia blocca il settore del marmo

Il sindaco di Custonaci Giuseppe Morfino interviene sulla crisi che attraversa il settore lapideo.

Il primo cittadino si è schierato a sostegno degli imprenditori che hanno sollecitato la Regione per avviare gli iter burocratici per rimettere in moto il settore e il suo indotto, fortemente segnati dalla crisi. In particolare, il sindaco Morfino condivide l’iniziativa degli imprenditori del marmo che hanno sollecitato la Commissione tecnica specialistica a definire le autorizzazioni per l’apertura di nuove cave, per i rinnovi di quelle esistenti e per gli ampliamenti che sono stati richiesti.

L'articolo di Mario Torrente nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

