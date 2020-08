A Mazara, Salemi, Vita e Gibellina 50 borse lavoro a ex detenuti e tossicodipendenti

Al via la seconda annualità del progetto «Insieme con dignità – Supporto all’inserimento lavorativo» promosso all'interno dei comuni di Mazara, Salemi, Vita e Gibellina. Il progetto prevede l'assegnazione di 50 borse lavoro a soggetti in difficoltà, come ex detenuti e tossicodipendenti.

I soggetti destinatari delle borse lavoro saranno impegnati in un’attività programmata per due semestralità: 25 in un semestre (con probabile avvio dai primi di novembre) e 25 nell’altro. Saranno impegnati 5 giorni la settimana, tre ore al giorno, e si occuperanno di manutenzione ordinaria del verde pubblico degli edifici pubblici.

