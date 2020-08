Controllo delle reti del gas, c’è un progetto innovativo per Mazara

Progetto di Italgas “PicarroSurveyor” per il controllo e monitoraggio delle reti gas che utilizza una innovativa tecnologia ed è già in fase operativa in Europa ed a Mazara del Vallo, dove è stato presentato in anteprima alla presenza dell’assessore Caterina Agate.

«Siamo felici che Italgas - ha detto Agate -, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale, abbia scelto Mazara del Vallo per la presentazione in anteprima nazionale dell’innovativa tecnologia che consente il monitoraggio delle condotte del gas e la ricerca preventiva delle dispersioni. Guardiamo con fiducia all’attuazione di questo progetto che va nella direzione di una maggiore sicurezza, di un risparmio di risorse per la riduzione delle dispersioni di gas e del miglioramento delle condizioni ambientali».

L'articolo di Salvatore Giacalone

