Vertenza Ryanair all'aeroporto di Birgi, pagano Campobello e Poggioreale

Tiene ancora banco il problema di Birgi con Ryanair pronta a rivedere i propri piani. Ieri, però una notizia positiva: dopo l’appello lanciato da Airgest ai Comuni ancora debitori a non vanificare gli sforzi fatti per il rilancio dello scavo esortandoli a saldare le quote residue del co-marketing del 2014 alla compagnia aerea Ryanair, il sindaco di Campobello di Mazara, fa sapere di aver pagato alla Camera di commercio, capofila, la propria parte e cioè 18 mila e rotti euro.

Restano ancora morosi Pantelleria e Castelvetrano, entrambi a guida 5 stelle, per un totale insieme di 150 mila euro e quello di Poggioreale che ha già manifestato l’intenzione di pagare.

