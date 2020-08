Aeroporto di Birgi, solo un volo estivo per Lourdes: l’Albastar taglia l’operatività

L’aeroporto “Vincenzo Florio” continua a pagare le conseguenze delle restrizioni in materia di movimento delle persone determinate dalla pandemia sanitaria.

In particolare, per il forte rialzo di casi di Covid 19 e per il costante aumento di pazienti in terapia intensiva in Francia che hanno fatto temere addirittura una prossima seconda ondata epidemica, è scemato il proposito di Albastar, la compagnia aerea spagnola ma dal “cuore pulsante (capitale sociale, ndc) siciliano” che ha installato nello scalo di Trapani Birgi la sua prima base operativa nel sud Italia, di dare continuità ad un volo per Lourdes, via Roma, che era stato progettato a partire da ieri.

In tutta l’estate se ne effettuerà, invece, soltanto uno, lunedì prossimo, giorno 24, con rientro da Lourdes giovedì 27.

L'articolo di Giacomo Di Girolamo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

