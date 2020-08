Alcamo, la storica cantina diventerà un supermercato

Il complesso aziendale con annesso stabilimento vinicolo di via Madonna del Riposo ad Alcamo diventerà un supermercato. La cantina "Saraceno", per decenni punto di riferimento per il conferimento dell'uva da parte di agricoltori, è stata acquistata al prezzo di un milione e 264 mila euro, stabilita dal tribunale di Trapani, senza alcuna variazione.

Nuovo proprietario è un imprenditore alcamese nel settore delle lavorazioni stradali che si è aggiudicata l’asta il cui prezzo è stato giudicato molto vantaggioso. L’ex cantina probabilmente sarà trasformata in un supermercato.

