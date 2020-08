Tari, a Trapani la tassa sui rifiuti diminuisce: ancora tagli del 10 per cento

Ancora taglio della Tari a Trapani. "Trapani pulita è più bella e con una buona raccolta differenziata la TARI costa sempre meno. L’avvio del servizio di raccolta differenziata nel 2019 - su tutto il territorio comunale dal mese di marzo - ha consentito alla città di Trapani di superare il 65% di raccolta differenziata", ha spiegato il sindaco Tranchida.

E quindi questo vuol dire anche meno spese per il Comune. "Dalla raccolta differenziata i risparmi, in termini ambientali ed utilizzo materie prime, ma anche i proventi del “riciclo" delle parti nobili che, non solo compensano i maggiori costi del servizio (più personale e mezzi, il porta a porta etc.) ma consentono anche economie di scala che,

se gestite prudentemente, offrono nuove opportunità di sgravio sulle tasse rendendo finalmente possibile l’abbattimento graduale delle stesse. Lo scorso anno per la prima volta da svariati anni si è cambiato verso con una diminuzione secca del 10% delle tariffe TARI 2019 rispetto alle precedenti".

L'articolo completo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

