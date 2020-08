Trapani, nuova condotta in via Tunisi: "Costerà 2 milioni ma eviterà scarichi d'emergenza"

Le condizioni delle coste trapanesi sono ottimali. È quanto rilevato dal team Goletta Verde, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane.

Importanti novità in arrivo però per quanto riguarda la spiaggia di fronte l’oasi ecologica del lungomare Dante Alighieri a Trapani, all’altezza dello scarico del depuratore di emergenza. Il pennello davanti via Tunisi, infatti, viene usato tutte quelle volte che in sistema fognario collassa a causa di una rottura.

Ecco, per evitarne l'uso, come annunciato dall’assessore all’Ecologia Ninni Romano, verrà realizzata una nuova condotta. Un lavoro da circa 2 milioni e duecentomila euro che, grazie all’asta al ribasso, potrebbe anche scendere.

