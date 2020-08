Pantelleria, Costa: "Si crei un'area marina protetta"

«Creare un’area marina protetta a fianco del Parco Nazionale di Pantelleria». È la proposta fatta dal ministro dell’ambiente Sergio Costa in visita sull'isola.

«Tutto questo in green economy, cioè con una economia compatibile con la tutela della natura. «E quando dico natura – ha continuato il ministro - intendo per esempio la depurazione delle acque, i muretti a secco, i sentieri, i terrazzamenti, l’aiuto agli agricoltori che vivono di un’agricoltura tutta manuale. Un’agricoltura eroica che possa essere compatibile con la natura. Le ZEA (Zone Economiche Ambientali) nascono con questo spirito: consentire di recuperare il gap con altre realtà dove ci sono facilità diverse per fare agricoltura».

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE