Trapani, via libera alle agevolazioni sulla Tari

Via libera alle agevolazioni Tari. Il Comune di Trapani, infatti, rende noto che, a norma del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, i cittadini contribuenti che fanno parte di un nucleo familiare che non possiede o detiene, a qualunque titolo, altri immobili diversi dall’abitazione principale e sua pertinenza potranno usufruire di un’agevolazione della Tari fino all’esenzione o riduzione dal pagamento.

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE