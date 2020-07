Riparte la funivia di Erice, per i turisti in arrivo anche la card

Occhi puntati sul turismo. E ad Erice le iniziative fioccano. La funivia è nuovamente in attività: ieri infatti sono partiti i primi "ovetti", alle 14 in punto, permettendo ai visitatori di raggiungere il borgo. Un servizio atteso da tanti, non soltanto dai commercianti ma anche dai turisti.

E proprio per loro l'amministrazione comunale ha pensato anche alla "Erice card" con cui sarà possibile accedere ai siti museali della Fondazione Ettore Majorana e alla Fondazione Erice Arte. Previste anche agevolazioni sul prezzo del biglietto della funivia e sconti nelle attività che hanno aderito all'iniziativa.

L'articolo completo di Mario Torrente nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

