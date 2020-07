Bilancio negativo per l'aeroporto di Trapani, nel 2019 una perdita di oltre 4 milioni

Chiusura in negativo per l'aeroporto di Trapani. I numeri comunicati per il 2019 da Airgest, la società di gestione dello scalo, sono impietosi sebbene le prospettive per il prossimo anno sembrano essere più rosee.

Il 2019 infatti si è chiuso con una perdita di oltre 4 milioni di euro. Il crollo ha riguardato soprattutto il traffico internazionale che si attesta al 21,58% mentre il calo del traffico nazionale si è fermato al 13,24%. L'anno passato ha infatti contato solo 411.437 passeggeri in transito al "Vincenzo Florio".

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE