Alimentare, nasce la "Deco Trapani Western Sicily"

Il consiglio comunale di Trapani, con il voto favorevole di maggioranza e opposizione, ha approvato il regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali con la istituzione

della Denominazione comunale di origine (De.C.O.) Trapani Western Sicily.

L'obiettivo dell’amministrazione e del Consiglio Comunale è quello di valorizzare le produzioni agricole per dare dignità ai nostri agricoltori e garantire salute ai consumatori. Il Regolamento della De.C.O. è stato elaborato dagli Assessori Pellegrino e Patti con la collaborazione della dirigente Enza Canale, unitamente al responsabile del servizio Sportello Unico Rosaria Montalbano e la seconda commissione consiliare.

Dal confronto con le categorie nasceranno presto i primi disciplinari di produzione, si lavorerà in sinergia con il

Distretto del Cibo Born in Sicily Routes- Val di Mazara attraverso l’uso di grano duro siciliano o della zona del

distretto. Il primo disciplinare riguarderà il «Pane Nostro & C - Trapani West Sicily», si continuerà con il cuscus trapanese.

© Riproduzione riservata