Assistenza anziani a Mazara, stanziati ulteriori fondi per il servizio

Finanziata l'assistenza domiciliari per anziani "Non più soli" del Distretto 53, di cui Mazara del Vallo è capofila. Sono stati stanziati circa 25 mila euro di fondi aggiuntivi nell’ambito del Piano di Zona 2013-2015.

La Commissione presieduta dal dirigente del I Settore comunale Maria Gabriella Marascia, ha aggiudicato il

servizio all’Associazione “Lalite” con sede a Maniace, in provincia di Catania per l’importo di euro 233.522,57 oltre IVA al 5 % (euro 11.676,13) comprendente il costo del personale e oneri di gestione. Il servizio è rivolto per un biennio ad un totale di 100 over 65 (50 per ogni anno) residenti nei comuni del Distretto (Mazara, Salemi, Vita e Gibellina), che potranno ricevere un’assistenza domiciliare non sanitaria per tre ore settimanali, per un massimo di 52 settimane all’anno, attraverso un aiuto nel riordino ed igiene della casa, cura della persona, disbrigo pratiche e sostegno nelle relazioni parentali e sociali.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE