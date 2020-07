Erice, si attendono i contributi per il ripristino della funivia

Si apre un mese cruciale per FuniErice Service, la società di proprietà al 50% del Comune di Erice e del Libero Consorzio Comunale di Trapani (l’ex Provincia) che gestisce la Funivia. Il servizio di trasporto pubblico locale e turistico Trapani-Erice e viceversa, infatti, potrebbe riprendere già nel giro di pochi giorni, infatti, se il Consiglio comunale di Erice, appositamente convocato dal presidente Luigi Nacci per venerdì alle 16.30, approverà la proposta di delibera dell’amministrazione che prevede un contributo, nella misura massima di 180 mila euro per garantirne l’attività pur con tutte le limitazioni determinate dall’emergenza Covid 19.

