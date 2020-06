Condotta fognaria da collegare a Nubia, progetto da 2 milioni

Vede finalmente la luce il progetto della nuova condotta di acque nere che collegherà le pompe di sollevamento al depuratore consortile di Nubia. È stato predisposto tutto l’iter burocratico che poi porterà all’accensione di un mutuo da parte del Comune.

Un lavoro da circa 2 milioni e duecentomila euro che, grazie all’asta al ribasso, potrebbe anche scendere. «La novità principale – afferma Dario Safina, assessore Lavori pubblici – è il tragitto. Verrà infatti abbandonata la via Libica e la nuova condotta passerà dalla zona industriale passando poi per la via Francesco Culcasi per concludere in una strada sterrata di proprietà del Comune dietro il depuratore consortile. In pratica, con la sostituzione totale della linea, dovrebbe terminare il continuo balletto che si svolge in via Libica ogni qual volta che la condotta salta".

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE