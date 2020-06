Il tribunale di Trapani incarica immobiliare di vendere «Punta Fanfalo»

Sarà Prelios Agency che curerà le procedure di vendita di due villaggi ex Valtur di Favignana e Capo Rizzuto, per un totale di circa 700 camere, e di un terreno in località Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa, sul quale era previsto lo sviluppo di un nuovo villaggio.

La società del gruppo Prelios specializzata nell’advisory e nella consulenza immobiliare è stata incaricata in esclusiva dal tribunale di Trapani della commercializzazione di questo portafoglio di proprietà della Valtur s.p.a. attualmente in amministrazione giudiziaria.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

