Aeroporti di Trapani, AnciSicilia: "Al fianco dei sindaci della provincia"

AnciSicilia si schiera al fianco dei sindaci della provincia di Trapani che ieri hanno protestato per l'abbandono dell'aeroporto da parte di Alitalia.

"La precarietà infrastrutturale che caratterizza, purtroppo, la nostra Isola è se possibile ancora più evidente dopo la soppressione delle rotte estive da e per Roma e Milano dall’aeroporto 'Vincenzo Floriò da parte di Alitalia". Così in una nota l’AnciSicilia, che aggiunge: "Esprimiamo tutto il nostro sostegno ai tanti sindaci della provincia di Trapani, ai rappresentanti istituzionali, agli operatori turistici e ai cittadini che stamattina hanno partecipato al flash mob 'Birgi vuole volare e condividiamo tutta la loro preoccupazione per le gravi conseguenze economiche che, se non troverà una soluzione immediata, si abbatteranno sugli operatori economici e sui tanti cittadini che saranno costretti ad affrontare disagi enormi e a pagare tariffe esorbitanti per raggiungere scali cruciali come Roma e Milano".

