Rilancio del turismo nella Sicilia occidentale, da Trapani via alla campagna di comunicazione

Parte da Trapani la campagna di comunicazione per rilanciare il turismo nella Sicilia occidentale nella fase 3 dell'emergenza coronavirus.

L'iniziativa è stata presentata nella sede del “Distretto Turistico Sicilia Occidentale”, presso Sicindustria Trapani, per valorizzare l'offerta turistica della Sicilia occidentale durante l'estate 2020. L'obiettivo è quello di invitare gli italiani a vivere una vacanza in Sicilia Occidentale come unica destinazione al mondo che coniuga le bellezze dei cinque continenti.

Da qui l’idea di giocare sull’analogia tra le località turistiche più famose al mondo e i luoghi che rendono unico il territorio della Sicilia Occidentale.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti: il presidente del Distretto Turistico Rosalia D'Alì, l'esperto di destinazione Marco Perniciaro, l'Assessore Regionale al Turismo Manlio Messina, intervenuto in videoconferenza, il Prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi, e i rappresentanti dei diversi Comuni aderenti al Distretto.

La campagna di comunicazione prevede una serie di interventi e strumenti volti a valorizzare tutti gli aspetti più curiosi ed interessanti del territorio della Sicilia occidentale. Tra questi, nello specifico, un minisito; la promozione di un’offerta comune al territorio (L’ospitalità è sacra. Una notte sarete nostri ospiti); un piano media per diffondere la creatività e portare traffico al minisito; il presidio e la promozione sui canali social e su Google; passaggi televisivi a livello regionale e su stampa a livello nazionale.

Il tutto per garantire una forte presenza digitale capace di essere convertita in visite e in prenotazioni nelle strutture ricettive della Sicilia occidentale ma anche per creare interesse e riconoscibilità del territorio; offrire degli stimoli per prenotare una vacanza estiva; creare una community interessata all'offerta turistica della Sicilia Occidentale; convertire in lead/visitatori questa community; gettare le basi per lo svelamento della destinazione.

«La campagna di comunicazione – afferma il presidente Rosalia D'Alì – è stata fortemente voluta dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Tecnico, e da tutti i Comuni aderenti all'accordo volto alla creazione della Destinazione. Questa è una campagna pubblicitaria straordinaria mirata a promuovere la Destinazione Sicilia Occidentale a partire dall'estate 2020. La nostra strategia è stata rimodulata per far fronte ai limiti temporali dettati dal lockdown, ma ciò nonostante a partire dal 3 giugno, e in soli 13 giorni, siamo riusciti a presentare un piano di comunicazione capace di valorizzare da subito il nostro territorio. Questo risultato è il frutto di un lavoro complesso, professionale, pieno di sacrifici ed animato da un grande spirito di servizio, ed è per questo che rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Tecnico, all'esperto di destinazione Marco Perniciaro, e ai professionisti che ci hanno seguito nelle varie fasi del percorso. Questo è soltanto la parte iniziale di un progetto più ampio e complesso che porterà alla creazione della Destinazione. La campagna di comunicazione che ci accingiamo a lanciare è in grado di offrire da subito dei risultati e sarà nostra cura comunicarli al territorio. Abbiamo svolto un lavoro enorme e siamo qui a presentarlo fiduciosi di offrire a chi vorrà visitare la Sicilia Occidentale esperienze ed emozioni uniche».

«Questa è la campagna propedeutica all'avvio del progetto di Destinazione turistica – afferma l'esperto di destinazione Marco Perniciaro – ed è stata approntata per generare effetti positivi per il territorio già da questa estate. Una campagna che nasce già con l'obiettivo di comunicare un unico territorio, e non la sommatoria di tanti Comuni messi assieme. La campagna non è la mera somma di tante piccole azioni, ma è il frutto di una visione coordinata e organica che mira ad attrarre le persone in Sicilia Occidentale. Deve essere la Destinazione a convincere, attraverso una presenza digitale, un turista a visitare un territorio e a viverlo in tutte le sue sfaccettature, e con tutto ciò che può offrire. La campagna che abbiamo lanciato mira a portare le persone in Sicilia Occidentale quale territorio capace di offrire esperienze uniche ed irripetibili. Questa campagna, oltre ad essere propedeutica ad un progetto di Destinazione più ampio, è orientata alla performance. Gli effetti non saranno limitati soltanto al periodo estivo, ma si vedranno anche nella stagione autunnale e nei mesi a venire».

L’Assessore al Turismo della Regione Sicilia Manlio Messina, intervenuto in video conferenza, afferma: «La situazione post pandemica ma messo il comparto turistico in difficoltà, ma la dimostrazione di quello che il Distretto ha fatto oggi è proprio quella di chi certamente non si tira indietro quando ci sono le battaglie da affrontare. Il Distretto sta reagendo bene ed era importante che il Governo regionale facesse sentire la presenza ancora una volta al Distretto di Trapani, e a tutta la provincia trapanese. Siamo accanto a voi e a tutta la Sicilia, in modo particolare a Trapani perché ha maggiori esigenze soprattutto dopo le vicissitudini aeroportuali sulle quali stiamo facendo tutti insieme delle battaglie importanti. Domani la Regione lancerà la campagna mediatica della Sicilia al “Villino Florio” alle 10.30. Saranno lanciati i video di tutta la Sicilia, il nuovo brand Sicilia e il logo, e cercheremo di fare arrivare, nonostante il periodo nero, il numero di turisti più elevato possibile».

