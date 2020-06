Trapani, completati i lavori per la messa in sicurezza della S.P.38 "Mazara-Granitola"

Saranno completati in settimana i lavori per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 38 "Mazara-Granitola", dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola. Ad annunciarlo con soddisfazione, dopo lunghi anni di controversie, è il Commissario straordinario del LCC di Trapani, Raimondo Cerami.

Il tratto stradale, sebbene durante i lavori sia stato mantenuto aperto al transito, finalmente potrà essere fruito a regime. Si prevede, inoltre, una semplice cerimonia di inaugurazione nei prossimi giorni.

L'ammontare complessivo dei lavori, finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, compresi i costi della sicurezza, è di € 3.118.256,16. La messa in sicurezza è stata realizzata tramite la rettifica di una doppia curva nel tratto finale e nel primo tratto, di circa due chilometri, interessato da edilizia abitativa e stagionale, l’allargamento della sede stradale per la creazione dei marciapiedi laterali e un impianto di illuminazione a servizio di tale insediamento e dei fruitori della costa.

"Il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha lavorato costantemente e con tenacia per utilizzare i finanziamenti nazionali e regionali che stanno producendo i primi frutti", conclude Cerami, dicendosi fiducioso che gli Enti della Regione Siciliana possano ripartire ad erogare servizi importanti per la comunità amministrata, sia in materia di edilizia scolastica che di viabilità.

