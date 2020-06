Ericelandia Splash, il parco acquatico di Erice e Trapani pronto all'apertura

Tutto pronto per l'apertura di Ericelandia Splash, il primo parco acquatico di Erice e Trapani. L'inaugurazione è prevista per il 20 giugno alle ore 17. Da giorno 21 porte aperte per tutti.

Manca poco al taglio del nastro del parco divertimenti dedicato a grandi e piccini. Una struttura di circa 8000 mq, che ospita 3 piscine, 6 scivoli per piccoli e 4 per bambini piccoli. Presenti inoltre un risto-bar, una discoteca, un'area bimbi, una zona self-service e una zona balera. Il luogo ideale per feste di compleanno, addio al celibato e al nubilato e feste private.

C'è posto anche per gli amanti dei bagni notturni. La grande novità a Ericelandia Splash quest’anno, infatti, è l'apertura notturna durante il fine settimana dalle 20:00 alle 00:00 con accesso a scivoli e piscine.

Coloro che vogliono partecipare all'inaugurazione, sono pregati di inviare una comunicazione alla struttura, in modo da garantire la fruizione in sicurezza, nel rispetto delle norme anti-Covid, che vietano assembramenti.

