Niente voli Alitalia da Trapani, Coldiretti: "Così si uccide il turismo"

Milioni di euro di investimenti in strutture agrituristiche «rischiano di andare in fumo». Lo afferma Coldiretti Sicilia con riferimento alla decisione di Alitalia di bloccare i voli di Trapani-Birgi per due tratte «indispensabili» come Milano Linate e Roma. «I turisti come devono arrivare? A piedi?» Se lo chiede l’organizzazione agricola che ritiene questa decisione «assolutamente paradossale e che vanifica gli sforzi fatti dagli imprenditori che in questo modo non possono rilanciare uno dei settori determinanti per tutta la parte occidentale dell’Isola».

La mancanza di collegamenti penalizza tutto il settore agricolo così si impedisce anche lo scambio commerciale. «La Sicilia - conclude Coldiretti - è una delle regioni con il livello di contagio Covid più basso e che proprio nell’offerta turistica può uscire dalla crisi che la pandemia ha provocato».

