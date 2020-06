Turismo al collasso a Trapani, molti alberghi non riaprono

Rischiamo il collasso, senza se e senza ma. Il grido di allarme di Antonio Marino, presidente di FederAlberghi arriva forte e chiaro. «Se analizziamo i primi mesi, confrontandoli con l’anno passato, la parola che mi viene in mente è solo disastro. Abbiamo avuto un calo del fatturato del 90%». Ma le prospettive per l’estate non sono rosee.

«I dati – spiega Antonio Marino – prevedono un calo tra il 50% e il 60% di presenze. Molti hotel non apriranno, altri entreranno in funzione dal primo luglio».

Dopo la grande emergenza sanitaria, quella economica rischia di mettere in ginocchio il settore turistico nella provincia di Trapani. Il presidente Marino sottolinea, però, che gli aiuti non sono sufficienti.

