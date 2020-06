Salemi, il Comune si oppone al nuovo parco eolico

Un secco "No" è quello che arriva dal Consiglio comunale di Salemi per la realizzazione del nuovo parco eolico in aree da preservare. Il Consiglio ha approvato ieri una mozione con la quale si intende tutelare il sito di Mokarta e il baglio di Rampingallo.

Nell'area di Mokarta infatti sono stati ritrovati i resti di una necropoli preistorica risalente all’età del bronzo, divenuta nei mesi scorsi di competenza del Parco archeologico di Segesta. L'impianto poi risulterebbe attiguo all’antica masseria in cui vennero ospitati Garibaldi ed i Mille poco dopo lo sbarco in Sicilia.

La presa di posizione del Consiglio trova l'approvazione del sindaco di Salemi, Domenico Venuti, il quale tra l’altro

ha inviato al riguardo una lettera al presidente della Regione, Nello Musumeci, indirizzata pure agli assessori regionali al Turismo, ai Beni culturali al Territorio, Manlio Messina, Alberto Samonà e Toto Cordaro e nella quale viene evidenziato la necessità di preservare aree paesaggistiche di valore che verrebbero deturbate con interventi di considerevole impatto ambientale.

