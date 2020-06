Mazara, 2020 da dimenticare: la pesca è in crisi profonda

Il 2020 si rivela ancora una volta come un anno da dimenticare. Ad essere colpita da una profonda crisi è la pesca a Mazara del Vallo, che rischia di chiudere i battenti.

Non sono solo la diminuzione del pescato e le difficoltà della vendita del prodotto per il Covid 19 a mettere in ginocchio il settore, ma anche le nuove regole europee in vigore dal primo gennaio per la pesca a strascico nel mar Mediterraneo occidentale, che impongono una riduzione delle giornate di lavoro in mare di almeno dieci giorni.

L'articolo di Salvatore Giacalone nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

