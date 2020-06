Aeroporti, da Trapani due nuovi voli per Cuneo e Malpensa

Airgest e Albastar insieme. La società che gestisce l’aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani Birgi e la compagnia aerea spagnola hanno annunciato, nel corso di una conferenza stampa, una nuova collaborazione, con l’apertura di due nuove tratte che partiranno dalla Sicilia per raggiungere il nord Italia.

"Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo - ha spiegato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Stiamo cercando di rilanciare questo territorio. E’ importante il segnale che stiamo lanciando in un momento in cui la politica non sta facendo tantissimo per il nostro settore che è stato colpito più degli altri, con un effetto devastante sulla sua capacità imprenditoriale e di gestione. Nella bramosia di cercare di salvare Alitalia, si sta andando a danno delle altre compagnie che trasportano circa il 70% dei passeggeri. Comunque, a breve pubblicheremo un avviso per l’assegnazione di risorse della regione finalizzate ad incentivare nuove rotte o ampliare quelle già esistenti, speriamo che anche Albastar possa partecipare".

Le due rotte che partiranno da Birgi avranno cadenza bisettimanale a partire da luglio fino a settembre e raggiungeranno Cuneo e Milano Malpensa: "Sono particolarmente soddisfatto - ha ammesso il direttore generale di Airgest, Michele Bufo -. Speriamo che questo sia solo l’inizio. Cercheremo di fare del nostro meglio per consolidare questa collaborazione. Siamo fermamente convinti dell’enorme potenziale che questa zona della Sicilia può esprimere. Questo accordo completa l’offerta per gli spostamenti nel nord Italia e si va ad aggiungere ad altri collegamenti che abbiamo già consolidato".

Albastar, compagnia spagnola con stabile organizzazione in Italia e che opera nel settore da dieci anni con un fatturato di 100 milioni, ha aperto anche a ulteriori ed eventuali future collaborazioni: "Sono molto contenta - ha sottolineato la presidente di Albastar, Daniela Caruso -. Pur avendo una nascita spagnola, Albastar, ha un cuore che batte siciliano. Speriamo bene". A prendere parte alla conferenza stampa anche l'amministratore delegato della compagnia aerea, Micheal Harrington: "La situazione sta migliorando ma non siamo ancora liberi di operare come l’anno scorso. Spero che gli aeroporti ritornino alla normalità al più presto. Prevediamo di partire ad inizio luglio. E’ un obiettivo ambizioso, speriamo di farcela. Mi auguro che questa iniziativa sia una delle tante che Albastar potrà fare da nord a sud".

