Mazara del Vallo, slitta al 30 giugno il pagamento dei tributi

A Mazara del Vallo è stata spostata al 30 giugno la data di scadenza del pagamento di tutti i tributi comunali. Prorogato alla stessa data anche il regolamento comunale relativo al «Servizio per il conferimento di rifiuti liquidi, a mezzo autospurghi e/o autobotti, presso la struttura depurativa di Via Nevada.

È quanto approvato in due sedute consecutive dal consiglio comunale di Mazara. Nel corso della prima seduta - come riporta Salvatore Giacalone sul Giornale di Sicilia in edicola -, il Consiglio ha votato favorevolmente all’unanimità dei presenti, i punti relativi alla proroga al 30 giugno del termine per la dilazione e/o rateazione di tutti i tributi comunali.

