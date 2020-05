Erice, riapre il mercato settimanale

Oggi apre i battenti il Mercatino settimanale di Erice che sarà attivo tutti i lunedì dalle 14 alle 20 con ordinanza della Sindaca Daniela Toscano.

Il protocollo di sicurezza prevede ingressi contingentati e indicazioni volte ad evitare assembramenti, garantire il distanziamento interpersonale e rispettare tutte le misure igieniche precauzionali. L’uso della mascherina è fondamentale. All’interno è prevista una corsia pedonale a senso unico.

L’ingresso da via Cesarò, angolo via Salvatore Caruso, sarà transennato, presidiato e vigilato. Sei le vie d’uscita: via Olimpica - angolo via Sicilia, Piazza Lucca, via Emilia, via Ravenna, via Salvatore Caruso e via Atene.

L’afflusso al mercato sarà disciplinato e contingentato dalla Polizia Municipale che, insieme al Servizio di Protezione Civile, vigilerà la zona. Gli esercenti, i quali saranno dotati di un vademecum, dovranno garantire le distanze di sicurezza e adoperare i dispositivi di protezione individuale.

© Riproduzione riservata