Riapre a Selinunte il mercato del pesce

Ritorna il sorriso sul volto dei pescatori di Marinella. Ritorna il mercatino del pesce ogni mattina, mentre continuano i lavori per la messa in sicurezza di una parte della banchina. Era dallo scorso 10 marzo che non si sentiva la voce di Giovanni Salvo detto «l'abbanniaturi», colui che regola la vendita all'incanto del pesce.

«Grazie ad una buona sinergia con il sindaco Enzo Alfano e con l'assessore Filippo Foscari - precisa il presidente della Marinella Pesca società Cooperativa, Carlo Barraco - siamo ripartiti, sperando di metterci alle spalle questi brutti mesi appena trascorsi».

È stata la stessa Cooperativa a farsi carico di sistemare un percorso per gli acquirenti con dei segnali di sosta per evitare l'assembramento, transennando l'area, solo utilizzabile per chi vuole acquistare il pesce ancora vivo, mentre agli stessi pescatori è vietata la sosta. Nell'area mercatino restano pertanto il banditore, l'addetto alla cassa e gli avventori.

