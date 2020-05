Marmo, Sicindustria Trapani: "Misure straordinarie per la ripresa del settore siciliano"

Servono misure straordinarie per agevolare la ripresa della produzione del marmo siciliano. È l'appello lanciato da Sicindustria Trapani per ottenere interventi urgenti e concreti per mettere le imprese nelle condizioni di operare e recuperare dopo il blocco imposto dalla pandemia.

“Gli effetti della sospensione dell’attività si protrarranno ben oltre il periodo di fermo e continueranno a pesare come un macigno sui bilanci delle aziende per tutto il 2021- avverte il presidente della sezione Marmo di Sicindustria Trapani, Giovanni Castiglione -, in particolare per le ricadute che avremo sull’andamento dell’export. Come è noto, l’estrazione e la lavorazione del marmo costituisce uno dei settori trainanti dell’economia regionale che, nella provincia di Trapani, esprime numeri importanti, sia in termini occupazionali, che per quanto riguarda l’export, a cui è destinato circa il 90% del materiale cavato. Ma oggi le preoccupazioni sono davvero tante”.

Al governo Musumeci Sicindustria Trapani chiede "l’esenzione per il 2020 dai canoni di concessione e non un semplice rinvio del pagamento, perché non farebbe altro che aggravare il problema e rimandarlo ad un momento successivo", spiega ma anche "un intervento da parte del governo regionale che preveda un abbattimento degli affitti corrisposti dalle imprese per le aree strumentali alla propria attività, del 50% sotto forma di credito d’imposta".

Fondamentale anche il sostegno agli investimenti per "innovare le imprese, modernizzarle e renderle tecnologicamente avanzate per accrescere la competitività e la sostenibilità. Questi investimenti richiedono un impegno economico molto importante sul quale il settore vuole scommettere e per i quali non chiede finanziamenti a fondo perduto, ma un sostegno del 50% degli investimenti effettuati, sotto forma di credito d’imposta".

E infine l'appello all'Irfis affinché "si renda disponibile a erogare nuova finanza, sotto forma di prestito a tasso agevolato, con una procedura automatica di valutazione, basata esclusivamente sulla consultazione delle banche dati Crif e centrale rischi di Banca d’Italia e che preveda la concessione di prestiti, in proporzione al fatturato delle aziende richiedenti, per tutte le imprese che non abbiano posizioni a sofferenza verso il sistema creditizio. Infatti, il decreto del governo che in teoria avrebbe dovuto assicurare subito nuova finanza alle imprese - conclude Castiglione -, di fatto è inefficace a causa di farraginose procedure di verifica tecnica, economica e finanziaria delle operazioni, e richieste di situazioni aggiornate sulla consistenza patrimoniale e finanziaria delle imprese beneficiarie".

