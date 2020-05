Mazara del Vallo, buoni spesa: si cambia

Il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci è ulteriormente intervenuto sulle modalità di individuazione dell'utenza ed erogazione dei buoni spesa da 30 euro ciascuno. Dall'analisi della situazione attuale si registra che alla data del 27 aprile 2020 risultano consegnati Buoni spesa a 1539 famiglie per complessivi 10.075 buoni spesa dal valore ciascuno di 30 euro per un equivalente di spesa pari ad 302.250 euro con una disponibilità ad oggi di 185.458, 83 euro rispetto al totale dei fondi concessi dallo Stato che ammontano a 487.708,83 euro.

Il sindaco ha pertanto deciso che, entro il budget della disponibilità ( 185.458,83 euro), gli ulteriori buoni spesa saranno ridistribuiti a tutti i nuclei familiari che li hanno già ricevuti. La distribuzione avverrà in forma uguale per tutti stabilita in n. 3 buoni spesa a nucleo familiare (pari a 90 euro) fino ad esaurimento delle somme.

Saranno esclusi dalla ridistribuzione coloro che, a seguito di verifica sul RDC e Carta SIA/REI siano risultati non aventi diritto se pur percettori (la verifica è in corso da parte dei Servizi Sociali).

