Mazara, riduzione dell'imposta sul suolo pubblico contro la crisi

La riduzione della tassa di occupazione, temporanea e permanente, del suolo pubblico e la riduzione degli oneri d'urbanizzazione per le nuove richieste e quelle in giacenza. Questi fra strumenti al vaglio della Giunta comunale di Mazara del Vallo guidata dal sindaco Salvatore Quinci per poter favorire la ripresa dei settori della ristorazione e dell'edilizia nella “fase 2” e post emergenza covid-19.

