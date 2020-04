Fase 2, da Trapani a Racalmuto le proteste dei commercianti contro le chiusure

Decine di commercianti e operatori economici del Trapanese, da San Vito Lo Capo a Erice fino a Trapani città, hanno partecipato ieri alla mobilitazione nazionale «Risorgiamo Italia» per chiedere misure a sostegno delle imprese e delle attività commerciali in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus e per chiedere più aperture nella cosiddetta Fase 2, che partirà il 4 maggio.

Imprenditori ed esercenti hanno consegnato simbolicamente le chiavi delle loro attività ai sindaci del proprio Comune.

Proteste anche nell'Agrigentino, dove a Racalmuto, i titolari di bar, ristoranti e pizzerie hanno fatto sentire la loro voce.

A Trapani sono state più di duecento le attività che hanno aderito alla mobilitazione. «Non sono semplicemente delle chiavi, sono l'urlo dei commercianti - ha dichiarato il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida - che non capiscono perché, rispettando il distanziamento sociale, non possono riaprire».

