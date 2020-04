Aiuti alle micro imprese, il Comune di Trapani presenta il regolamento

È stato ufficialmente presentato in video conferenza il Regolamento per l'attuazione di misure di sostegno per le micro imprese trapanese.

"Vorremmo approvare il regolamento all'interno di una riunione di Giunta il primo maggio" annuncia il sindaco Tranchida. "Vuole essere di buon auspicio per i lavoratori". Il testo, successivamente, dovrà ottenere l'approvazione anche dal Consiglio comunale. "Il regolamento è finalizzato a realizzare, su un arco temporale triennale (2020 -2022), un sistema di azioni di supporto allo sviluppo e coesione territoriale, integrativo delle misure di sostegno nazionali e regionali, diretto a mitigare gli effetti negativi sull'economia Trapanese dell'emergenza COVID -19 e a supportare il rilancio delle attività imprenditoriali" ha spiegato l'assessore Andreana Patti.

