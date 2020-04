Rifiuti ad Alcamo, Energetikambiente ancora titolare della raccolta

Energetikambiente resterà ancora titolare della raccolta dei rifiuti ad Alcamo. Suona quasi come una condanna per la ditta che in realtà da tempo avrebbe voluto lasciare il cantiere della cittadina alcamese, in perenne guerra con il Comune che continua a decurtare le fatture presentate dalla ditta per varie contestazioni di inadempienze nello svolgimento del servizio.

Infatti la ditta che sarebbe dovuta subentrare il prossimo 1 giugno, la Mirto srl vincitrice per scorrimento della cosiddetta gara-ponte e che quindi avrebbe dovuto prendere il posto dell'attuale azienda in carica, non potrà mai entrare in attività.

Il Cga ha infatti accolto il ricorso della prefettura di Palermo dichiarando questa impresa, che ha sede legale ella provincia palermitana, fuori dalla white list. Ciò significa che subisce un'interdittiva antimafia che preclude alla ditta stessa qualsiasi tipo di rapporto con le pubbliche amministrazioni.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE