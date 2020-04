Vigili urbani, tanti in pensione: a Trapani organico ridotto all'osso

Il corpo della Polizia Municipale rischia di rimanere con soli 30 agenti in servizio entro il prossimo anno, a fronte di una pianta organica di 120 unità. L'ultimo concorso si è svolto nel 1979 e adesso il sindacato Csa lancia il grido d'allarme.

In questi ultimi anni, per fronteggiare le carenze di personale, si è fatto ricorso alla mobilità esterna. Ma i risultati non sono stati quelli sperati: con le procedure avviate nel 2017 sono entrati in servizio, provenienti da altri corpi, 15 unità a fronte dei 21 richiesti, mentre per la mobilità programmata nel 2018, «pare che dei 10 agenti previsti - ha fatto sapere Pagoto - solo uno, al momento, abbia ottenuto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza».

