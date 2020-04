Stagnone di Marsala, i pontili sono in stato d'abbandono: avviata raccolta fondi per il recupero

Quale futuro per i pontili dello Stagnone? E' quanto si chiedono i marsalesi che a quelle strutture sono da sempre legati per il ruolo di “solarium” che svolgono nel periodo estivo. Eppure è stato creato un “Comitato” cittadino, diretto dall'ex assessore alla Provincia, Paolo Ruggieri, per avviare una raccolta di fondi (viste le scarse disponibilità finanziarie dell'Ente che gestisce lo Stagnone) per la sistemazione dei pontili per la prossima estate, ma la disponibilità dichiarata dal Comitato è stata respinta in quanto non era ammissibile, secondo quanto riferito in forma verbale dal direttore della Riserva dello Stagnone, Fiorentino, la collaborazione del Comitato perchè non ancora costituito come Ente.

E, intanto i pontili vanno in malora e già in passato la Guardia Costiere aveva disposto il divieto all'uso dei pontili perché “pericolanti e pericolosi”, tanto da avere diffidato il Consorzio della sua utilizzazione estiva. Prima della stagione estiva del 2019 alcuni pontili erano stati sistemati con una spesa, piuttosto modesta, di 6mila euro, ed utilizzati dai bagnanti durante l'estate anche se, dopo alcuni giorni qualche pontile è andato “fuori servizio”; poi la stagione invernale con le condizioni climatiche avverse ed alcuni pontili sono stati nuovamente distrutti o danneggiati tanto da non essere utilizzati.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE